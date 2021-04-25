بائع أسماك يعتدي ب"جنوي" على "مخزني" بالجديدة
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بائع أسماك يعتدي ب”جنوي” على “مخزني” بالجديدة

2021-04-25 / 2:14 مساءً
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أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت المصالح الشرطية بالجديدة، أمس السبت، بائع أسماك اعتدى بحي السعادة في عاصمة دكالة، على فرد من القوات المساعدة، بواسطة السلاح الأبيض. حيث أخضعته الضابطة القضائية، بمقتضى حالة التلبس، لتدابير الحراسة النظرية، في أفق عرضه، فور استكمال إجراءات البحث القضائي، على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

هذا، وفي تفاصيل النازلة، تدخل “مخزني” بالجديدة، ظهر أمس السبت، في إطار محاربة الباعة المتجولين، الذي يحتلون الملك العمومي، والذين أصبحت تعج بهم مدينة الجديدة، سيما شهر رمضان. حيث طلب من بائع أسماك في السوق العشوائي بحي السعادة، مغادرة المكان، غير أن الأخير لم يمتثل، وكانت ردة فعله عنيفة؛ إذ استل سكينا من الحجم الكبير، كان يستعمله في تنقية ألأسماك، المعروضة في ظروف غير صحية، وسد بواسطته طعنة غائرة وغادرة، أصابت فرد القوات المساعدة في يده. ما استدعى نقله على وجه السرعة، في حالة حرجة، على متن سيارة إسعاف، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي.

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