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قتل 6 أشخاص بسلا..امن اسبانيا يوقف مطلوبا في الجريمة

2021-04-25 / 12:59 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية في كاستيلون القبض على أحد الهاربين المطلوبين في المغرب للاشتباه فيه بقتله ستة من أفراد عائلته في فبراير الماضي بعد خلاف على الميراث في مدينة سلا.

وحسب صحيفة “إل باييس” الاسبانية، فقد بدأت التحقيقات قبل أسبوع فقط عندما أبلغت السلطات المغربية العملاء المتخصصين في البحث عن الهاربين من الشرطة الوطنية بشكوكهم في أن المشتبه فيه في جريمة القتل كان في إسبانيا، وهو ما تأكد عند تحديد موقعه في كاستيلون.

وبحسب بيان للشرطة الاسبانية، فقد تم احتجاز المشتبه فيه يوم الجمعة الماضي أثناء خروجه من منزله وتوجهه نحو سيارته.

وتعود تفاصيل الجريمة التي اعتقل بسببها إلى فبراير الماضي خلال نزاع عائلي واجهه مع عدد من أفراد عائلته على أرض موروثة، ليقوم المشتبه فيه المحتجز الآن بتوجيه تهديدات هاتفية لشقيقه وعائلته، من سكان مدينة سلا المغربية، قائلاً إنه سيقتلهم في المنزل ليلاً.

ونفذ الموقوف، حسب الوقائع، تهديده. حيث قام بطعن أفراد عائلته الستة خلال نومهم ثم أضرم النار في المنزل، مما تسبب في مقتل شقيقه وزوجة أخيه وأمهم، إضافة إلى أطفالهم واثنين من الأحفاد القاصرين.

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