كورونا في العالم
الصورة من الارشيف

أخر أرقام كورونا حول العالم

2021-04-25 / 11:02 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 146.5 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليونا و 475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 84.35 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 100 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. جنرالات ينشرون مقالا عن “تفكك” الدولة واليسار ينتقد

فرنسا.. جنرالات ينشرون مقالا عن “تفكك” الدولة واليسار ينتقد

2021-04-25 / 11:51 صباحًا
Photo of انطلاق الانتخابات في ألبانيا بعد معركة سياسية حامية

انطلاق الانتخابات في ألبانيا بعد معركة سياسية حامية

2021-04-25 / 10:52 صباحًا
Photo of رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومة باشينيان

رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومة باشينيان

2021-04-25 / 10:27 صباحًا
Photo of تونس تدين عملية باريس وتعزي الشعب الفرنسي

تونس تدين عملية باريس وتعزي الشعب الفرنسي

2021-04-25 / 9:17 صباحًا
Photo of اليونان تعلن عن عودة السياحة بحلول 15 ماي المقبل

اليونان تعلن عن عودة السياحة بحلول 15 ماي المقبل

2021-04-25 / 7:05 صباحًا
Photo of فرنسا.. اعتقال مشتبه رابع في جريمة قتل شرطية طعنا

فرنسا.. اعتقال مشتبه رابع في جريمة قتل شرطية طعنا

2021-04-25 / 7:00 صباحًا
Photo of أنقرة تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف بايدن بمذابح الأرمن

أنقرة تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف بايدن بمذابح الأرمن

2021-04-24 / 11:32 مساءً
Photo of مجهولون ينزعون العلم المغربي من مبنى السفارة ببرلين

مجهولون ينزعون العلم المغربي من مبنى السفارة ببرلين

2021-04-24 / 11:27 مساءً
Photo of بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن.. إغلاق سفارة أمريكا وقنصلياتها في تركيا

بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن.. إغلاق سفارة أمريكا وقنصلياتها…

2021-04-24 / 10:02 مساءً
Photo of بسبب شعارها.. الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

بسبب شعارها.. الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية…

2021-04-24 / 9:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق