رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومة باشينيان

رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومة باشينيان

2021-04-25 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية، إن رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان، وافق على استقالة الحكومة برئاسة نيكول باشينيان.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الرئاسي في الإنترنت: “مع الاسترشاد بنصوص الدستور الوطني، تم قبول استقالة الحكومة”.

وفقا لدستور أرمينيا، يقبل رئيس الجمهورية على الفور استقالة الحكومة بعد تقديم رئيس الوزراء التماسا، أو عندما يصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا. ويستمر الوزراء في أداء واجباتهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

في وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في خطاب عبر التلفزيون، أنه قدم استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وأضاف باشينيان: “لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 يونيو، أقدم اليوم استقالتي”.

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