عمود حديدي لكرة السلة يودي بحياة شاب داخل ثانوية بالقنيطرة

هبة بريس ـ الرباط

لفظ شاب في السادسة عشر من عمره أنفاسه الأخيرة بثانوية إدريس الأول بمدينة القنيطرة.

وقد تسبب سقوط عمود حديدي بملعب لكرة السلة في إحداث جروح خطيرة للشاب المذكور.

وكشفت مصادر محلية، أن الهالك كان يمارس الرياضة بثانوية إدريس الأول بالمدينة، قبل أن يسقط عليه الطوق الحديدي الخاص بلعبة كرة السلة متسبباً في إصابات خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشاب لفظ آخر أنفاسه في المستشفى بعدما عجز الأطباء عن إنقاذه نتيجة الإصابة البليغة التي تعرّض لها.

وظهرت ام الهالك في فيديو مؤثر وهي تبكي لحظة نقله الى سيارة الاسعاف غير ان المؤثر في الحادث أن أم الهالك ، لازالت في فترة عدة بعد وفاة زوجها

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