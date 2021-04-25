الرشيدية .. نقابة تحتج على “التسيب” بمستشفى “مولاي علي الشريف”

هبة بريس - الرشيدية

تنديدا منه ب “التغطية الغريبة وغير المفهومة من طرف المسؤولين على المستوى الجهوي والوطني على فضائح ومهزلة التسيب غير المسبوق داخل المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية”، دعا المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، عبر بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، الى وقفة إحتجاجية متبوعة بإعتصام إنذاري بساحة ذات المستشفى وذلك يوم الخميس 29 أبريل الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا .

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية والاعتصام الإنذاري حسب ذات البلاغ بعد تسجيل المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة “عجز مدير المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف وتهربه من حل مشكل تفاقم الوضع بالمختبر الجهوي بشكل تصاعدي خطير وتوقفه التام عن إجراء التحاليل المخبرية الخارجية مما حرم منها مئات المواطنين لأزيد من 5 أشهر، بعد تهريب بعض أطره دون غيرهم بالجهة لمختبر كوفيد وعدم تعويضهم”.

واستهجن المكتب المحلي لذات النقابة ” إقبار إعادة الانتشار الخاص بالممرضين داخل المستشفى ضدا على ما اتفق عليه سابقا في محضر موقع، إرضاء لنزوات بعض المغازلين والمطبلين للمدير ورئيس قطب العلاجات التمريضية وحرمان باقي الأطر الصحية، مستدلُت على ذلك بنقل ممرضة من قسم طب الرجال نحو المركب الجراحي للمستعجلات، ونقل ممرض من المركب الجراحي للمستعجلات نحو المركب الجراحي المركزي ….”.

واستغرب “تعقيم مستلزمات وأدوات طبية لا تنتمي للمستشفى داخل مصلحة التعقيم خارج المساطر القانونية وضربا في المعايير الصحية” على حد تعبير البلاغ .

واستنكر المكتب المحلي لذات النقابة بشدة “التضييق على مناضليها من أطباء ونهج أسلوب الإقصاء وتحويل المستشفى من طرف نقابة فئوية قطاعية إلى صرح ديكتاتوري نقابي فئوي”.

وندد “بمصادرة الإدارة حق طبيبة في الحصول على تعويضاتها المستحقة الخاصة بالإلزامية، رغم توقيع جداول العمل بهذه الخدمة من طرف رئيس قطب الشؤون الطبية وكذا مدير المستشفى ضدا على القانون وانتقاما في انتمائها النقابي”.

وأعلن في نفس البلاغ، ” امتعاضه من الحالة الكارثية التي تعيش على وقعها قاعات الحراسة الخاصة بالأطر الصحية والتي سببها رفض المدير إصلاحها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية بدعوى الانتقال للمستشفى الجديد في مقابل تجهيز مكاتب مكيفة وفارهة لزبانيته والمقربين له”. و”استيائه من التستر الفاضح على الخروقات المتكررة لشركات المناولة، كتقديم وجبات تفتقد للجودة كما وكيفا، وانتشار روائح تزكم الأنوف بالمستشفى …”.

مع تسجيله في ذات البلاغ ” تزكية الإدارة للغيابات المتكررة لبعض الأطباء الاختصاصيين وتهافت ممن يتقلدون مناصب المسؤولية منهم على العمل بالمصحات الخاصة داخل أوقات العمل في مقابل تراخيهم عن أداء واجبهم بالمستشفى “.

ودعا المكتب المحلي لذات النقابة كافة مناضليه وكل الغيورين على القطاع الصحي وكرامة أطره إلى التعبئة والمشاركة المكثفة لإنجاح الوقفة المزمع تنظيمها، مع ضرورة الإحترام التام لمساحة الأمان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الضرورية، والإلتزام بأداء واجبهم المهني طبقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل.

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