طقس الأحد.. نزول زخات مطرية مصحوبة برعد

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات مطرية مصحوبة أحيانا برعد بكل الشمال الغربي، الواجهة المتوسطية، الريف، الأطلس المتوسط و السايس، في حين، ستكون أمطار ضعيفة أو قطرات متفرقة بباقي المناطق الشمالية، الأطلس الكبير، المناطق الوسطى والشمال الشرقي.

أما بباقي المناطق الأخرى فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، مع هبوب بعض الزوابع الرملية بكل من جنوب شرق البلاد والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى متقلبة بالوسط ومرتفعات الأطلس وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 12 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية وبشمال ووسط البلاد، وستكون ما بين 14 و 21 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 13 و 20 درجة بالمرتفعات، السواحل ومنطقة طنجة، ما بين 19 و 26 درجة بشمال ووسط المملكة، ما بين 23 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0