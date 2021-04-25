وفاة المغنية الإيطالية صاحبة أغنية “بيلا تشاو” الشهيرة

2021-04-25 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إيطاليا، وفاة المغنية الشهيرة، ماريّا إيلفا بيولكاتي أو كما يعرفها الجميع بـ”Milva”، عن عمر 81 عاما.

والراحلة صاحبة أغنية “بيلا تشاو” التي أذهلت العالم و التي أعيد إنتاجها فنيا عشرات المرات في الكثير من الأفلام واعتبرت من أغنيات الثورة، وصُنّفت كأيقونة من أيقونات الفن والأدب العالمي.

ونعت وسائل الإعلام الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية المغنية الشهيرة التي حصلت على لقبها (لا روسا) بسبب لون شعرها الأحمر، وفقا لموقع “سبوتنيك”.

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