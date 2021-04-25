اليونان تعلن عن عودة السياحة بحلول 15 ماي المقبل

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن عودة صناعة السياحة في البلاد بحلول 15 ماي المقبل، عندما يتم رفع الحظر المفروض على السفر بين المناطق المختلفة في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريح صحفي، إنه “سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح المرافق الخارجية منها بدءا من 3 ماي”.

وأضاف أن القيود، التي كان العديد منها ساري المفعول منذ أوائل نونبر، ستبقى مستمرة خلال عيد الفصح الأرثوذكسي في 2 ماي.

وبالرغم من إجراءات الإغلاق، تبذل اليونان جهودا متزايدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” التي بدأت أواخر يناير.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات وصل جراء فيروس “كورونا” في اليونان إلى 9713

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