هزة أرضية جديدة بقوة 3,5 درجات في إقليم الدريوش

هبة بريس- متابعة

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم السبت في إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض جماعة بودينار وقعت على الساعة التاسعة و33 دقيقة و12 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 24 كلم، عند التقاء خط العرض 35.495 درجة شمالا وخط الطول 3.548 درجة غربا.

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