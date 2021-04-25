لأسباب “انسانية”.. المغرب سيفتح حدوده للمهاجرين الأفارقة لدخول اسبانيا !

2021-04-25 / 12:05 صباحًا
5
هبة بريس- الرباط

عنوان الخبر طبعا ليس رسميا وانما افتراضا ما إذا كان المغرب سيرد بالمثل على الجارة الشمالية بعد استقبالها لزعيم مرتزقة البوليساريو إبراهيم غالي، بهوية مزورة ، قصد العلاج بأحد مستشفياتها رغم المطالب من داخل اسبانيا بتحريك المساطر القضائية في حق زعيم الخيام البالية.

قبول إسبانيا دخول غالي لأراضيها بوثائق هوية مزورة ، دفع عدد من المتتبعين الى التساؤل حول هدف مدريد الحقيقي من وراء احتضانها لزعيم البوليساريو لأسباب قالت أنها “انسانية”، والمتمثل في لي يد المغرب ودفعه الى التراجع عن قرارات سيادية كان أبرزها إغلاق معبري سبتة ومليلية وخنق اقتصاد الثغرين المحتلين.

وقارن متتبعون بين ماأقدمت عليه الجارة الشمالية باستقبالها لزعيم الانفصاليين على أراضيها لأسباب صحية وانسانية كما جاء على لسان وزير خارجيتها وبين مجهودات المغرب المتواصلة لمنع وصول المهاجرين الأفارقة للثغرين المحتلين ، وسط تساؤلات حول متى سيبقى المغرب دركيا يحمي الاسبان؟

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني ..الغاء العتبة ضربة قاصمة للإنتخابات الجماعية

العثماني ..الغاء العتبة ضربة قاصمة للإنتخابات الجماعية

2021-04-25 / 5:40 مساءً
Photo of العثماني : دخول ” غالي” بجواز سفر مزور الى إسبانيا ” فضيحة كبيرة”

العثماني : دخول ” غالي” بجواز سفر مزور الى…

2021-04-25 / 5:24 مساءً
Photo of الخارجية الإسبانية تنهج ” الحربائية ” في علاقتها مع المغرب

الخارجية الإسبانية تنهج ” الحربائية ” في علاقتها مع…

2021-04-25 / 2:23 مساءً
Photo of أحزاب المعارضة تطالب بإحداث انفراج سياسي ورَجَّــةً إصلاحية كبرى

أحزاب المعارضة تطالب بإحداث انفراج سياسي ورَجَّــةً إصلاحية كبرى

2021-04-25 / 12:29 مساءً
Photo of رسميا..المغرب يأسف لقرار اسبانيا استضافة الإرهابي إبراهيم غالي

رسميا..المغرب يأسف لقرار اسبانيا استضافة الإرهابي إبراهيم غالي

2021-04-25 / 12:08 مساءً
Photo of المغرب يستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على استقبال زعيم الجبهة الانفصالية

المغرب يستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على استقبال زعيم الجبهة…

2021-04-24 / 11:04 مساءً
Photo of مباحثات لتعزيز الاستثمار بين المغرب وأنغولا

مباحثات لتعزيز الاستثمار بين المغرب وأنغولا

2021-04-24 / 9:41 مساءً
Photo of بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب بنعمرو !

بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب…

2021-04-24 / 6:45 مساءً
Photo of مجلة اسبانية : “البوليساريو” لا تحظى عمليا بأي دعم دولي

مجلة اسبانية : “البوليساريو” لا تحظى عمليا بأي دعم…

2021-04-24 / 5:22 مساءً
Photo of إسبانيا: استقبال زعيم البوليساريو للعلاج لن يربك العلاقات مع المغرب

إسبانيا: استقبال زعيم البوليساريو للعلاج لن يربك العلاقات مع…

2021-04-24 / 8:45 صباحًا

‫5 تعليقات

  1. المملكة المغربية الشريفة تعاني منذ قرون من تكالب كل الدول الاوروبية ضد وحدته الترابية. ولكن الجديد في القرن العشرين هو تحالف نظام عسكري بئيس لدولة جارة شقيقة مع هذا العدوان الاستعماري الاوروبي. حسبنا الله و نعم الوكيل في هؤلاء المنافقين الخبثاء.

  5. ما لايفهمه الناس أن هؤلاء المهاجرين سيشكلون خطرا كبيرا على المغرب في المستقبل أؤروبا باقتصادها الضخم و أغلق حدودها فما بالك بالمغرب الغارق بالديون. يجب وضع حد لذه المهزلة بتركهم يعبرزن لأروبا التي تستنزف ثرواتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق