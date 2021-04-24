مجهولون ينزعون العلم المغربي من مبنى السفارة ببرلين

2021-04-24 / 11:27 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قام شخصان مجهولان بالتهجم على مبنى سفارة المملكة المغربية بالعاصمة الألمانية برلين، بعدما اعتلا أحدهما سلما ونزع العلم الوطني من أعلى البناية، وسط ردود فعل مستنكرة ومطالبة بتدخل الوزارة الوصية.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لعملية انتزاع العلم الوطني من مبنى سفارة المملكة ببرلين ، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر شخصان وهما يقومان بانتزاع الراية الوطنية بينما كان الشخص الثالث يقوم بتصويرهما.

وانتفض أحد العاملين بمبنى السفارة في وجه الأشخاص الذين عمدوا الى انتزاع علم المملكة، حيث طردهم من محيط القنصلية وهي ردة الفعل التي أشاد بها نشطاء الفضاء الأزرق كونها تترجم وطنية عالية وصادقة للرجل، أمام تقاعس الشرطة الالمانية في حماية مبنى سفارة المملكة.

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