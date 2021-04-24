المغرب يستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على استقبال زعيم الجبهة الانفصالية

2021-04-24 / 11:04 مساءً
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هبة بريس- الرباط

هبة بريس- الرباط

أفادت مصادر خاصة “لهبة بريس” ، أن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استدعت اليوم االسبت 24 أبريل السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز هوشليتنير، لطلب توضيحات حول طريقة دخول زعيم الجبهة الانفصالية الى اسبانيا بهوية مزورة.

وأضافت المصادر أن استعداء سفير مدريد بالرباط يأتي في إطار التحقق من الأخبار المتداولة حول دخول إبراهيم غالي الى اسبانيا بوثائق إثبات هوية مزورة، وكذا لمعرفة مصير المتابعة القضائية التي تم تحريكها ضد زعيم مخيمات الرابوني من طرف ضحايا التعذيب.

وتضاربت الأنباء، في بادئ الأمر بخصوص مكان تواجد غالي، وحاولت الجزائر إخفاء الحقيقة، في الوقت الذي قالت فيه “جون أفريك” أنه تم نقله على وجه السرعة بهوية مزورة إلى إحدى مستشفيات إسبانيا.

ومن جانبها خرجت إسبانيا لتؤكد استقبالها لغالي بمستشفياتها مع تبرير الواقعة بأنها “إنسانية صرفة“، وذلك بالرغم من أن المعني بالأمر اتهم سابقا من لدن القضاء الإسباني بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم إنسانية أخرى.

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تعليق واحد

  1. اسبانيا و الجزائر وجهان لعملة واحدة
    كلاهما يكن العداء و الحقد للمغرب العظيم
    يجب على المغرب التعامل بصرامة مع اسبانيا حتا تعود عن غيها بدل نفاقها في التعامل مع قضيتنا الوطنية خاصة ان للمغرب عدة ادوات لفرض سياساته و اهما الصيد البحري و الهجرة الغير الشرعة و اقتصاد سبتة و مليلية
    اما العدوة الجزاير فمصيرها مزبلة التاريخ هي و ربيبتها لغير شرعية

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