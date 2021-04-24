قتلى وجرحى إثر انفجار اسطوانات أكسجين بمستشفى كورونا بالعراق

2021-04-24 / 10:35 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

سقط قتلى وجرحى بعد انفجار اسطوانات أكسجين في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.

وأدى حريق نتج عن الانفجار إلى فرار مصابين بالفيروس إلى خارج المستشفى.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر طبية في مستشفيات قريبة، فقد لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار.

وأفادت مصادر أخرى بأن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. وتظهر صور على مواقع التواصل سيارات إطفاء في موقع الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. شاب يضع حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة

تازة.. شاب يضع حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة

2021-04-24 / 8:26 مساءً
Photo of تراكم الديون يدفع تاجرا إلى الانتحار بطنجة

تراكم الديون يدفع تاجرا إلى الانتحار بطنجة

2021-04-24 / 5:02 مساءً
Photo of تطوان.. القبض على أربعيني لتورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تطوان.. القبض على أربعيني لتورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات…

2021-04-24 / 4:19 مساءً
Photo of تطوان.. شاطئ الريفيين يلفظ جثة “مهاجر سري”

تطوان.. شاطئ الريفيين يلفظ جثة “مهاجر سري”

2021-04-24 / 3:49 مساءً
Photo of أمن إفران يداهم مقهى ويوقف 26 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية

أمن إفران يداهم مقهى ويوقف 26 شخصا خرقوا حالة…

2021-04-24 / 2:34 مساءً
Photo of سلا.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف مجرم هاجم مواطنين ب”سكين”

سلا.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف مجرم هاجم مواطنين ب”سكين”

2021-04-24 / 2:09 مساءً
Photo of تحطم مروحية في المكسيك ومصرع طيارها

تحطم مروحية في المكسيك ومصرع طيارها

2021-04-24 / 8:30 صباحًا
Photo of انتحار مأساوي لأم طفلة بالقصر الكبير

انتحار مأساوي لأم طفلة بالقصر الكبير

2021-04-23 / 3:47 مساءً
Photo of انزكان.. حريق مهول يندلع بسوق للمتلاشيات والتجار يحصون خسائرهم

انزكان.. حريق مهول يندلع بسوق للمتلاشيات والتجار يحصون خسائرهم

2021-04-23 / 11:07 صباحًا
Photo of الناظور.. توقيف مولدة يشتبه في ممارستها للإجهاض غير القانوني

الناظور.. توقيف مولدة يشتبه في ممارستها للإجهاض غير القانوني

2021-04-22 / 4:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق