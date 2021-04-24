مقر سفارة أمريكا بانقرة

بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن.. إغلاق سفارة أمريكا وقنصلياتها في تركيا

2021-04-24 / 10:02 مساءً
3
هبة بريس- وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا إغلاق مقارها الرسمية ومقار القنصليات التابعة لها في المدن التركية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ودعت الأمريكيين المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات.

ويأتي ذلك تحسبا لاندلاع احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، إثر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الاعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية عن “مذابح الأرمن”، بحسب بيان السفارة على موقعها الرسمي.

وأوضح البيان أن مقر السفارة الأمريكية في أنقرة وجميع المقار القنصلية التابعة لها في أضنة وإزمير وإسطنبول، سيتم إغلاقها يومي 26 و27 تحسبا لوقوع احتجاجات مناهضة لواشنطن.

وقال بيان السفارة إن هذه الإجراءات تمثل إجراءات احترازية بعد قرار الاعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية عن “مذابح الأرمن”، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنيين الأمريكيين في تركيا التواصل معها عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني.

ودعت السفارة الأمريكيين المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر ومتابعة تطورات الأحداث من وسائل الإعلام العامة وعدم الوجود في تجمعات.

واعترفت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رسميا بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ: “الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني”، مضيفا: “نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
Photo of وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في باريس

وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في…

2021-04-25 / 8:07 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

2021-04-25 / 6:31 مساءً
Photo of قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

2021-04-25 / 4:39 مساءً
Photo of اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

2021-04-25 / 2:05 مساءً
Photo of غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

2021-04-25 / 1:59 مساءً
Photo of أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

2021-04-25 / 1:20 مساءً
Photo of فرنسا.. جنرالات ينشرون مقالا عن “تفكك” الدولة واليسار ينتقد

فرنسا.. جنرالات ينشرون مقالا عن “تفكك” الدولة واليسار ينتقد

2021-04-25 / 11:51 صباحًا
Photo of أخر أرقام كورونا حول العالم

أخر أرقام كورونا حول العالم

2021-04-25 / 11:02 صباحًا
Photo of انطلاق الانتخابات في ألبانيا بعد معركة سياسية حامية

انطلاق الانتخابات في ألبانيا بعد معركة سياسية حامية

2021-04-25 / 10:52 صباحًا

‫3 تعليقات

  2. و هل نسيت الولايات المتحدة الفظائع و المذابح التي إرتكبتها بحق الهنود الحمر و إلقاء قنابل نووية علي اليابان و حرب الفيتنام و أفغانستان و العراق و الصومال و عنصريتها ضد الأسود الأمريكيين إلي غير ذلك ……………………ثم تأني اليوم لتتكلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق