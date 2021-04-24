شعار منظمة الصحة العالمية

بسبب شعارها.. الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

2021-04-24 / 9:03 مساءً
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هبة بريس- وكالات

طالبت منظمة الصحة العالمية في مراسلة لها وزارة الخارجية التونسية مطالبة بإيقاف بث الكاميرا الخفية “أنجلينا 19” التي تبثها قناة “نسمة”، حيث اعترضت على استعمال شعارها دون ترخيص أو إذن مسبق.

وكتب منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية Angelina19 في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية”.

وكان الإعلامي وليد الزريبي قد كشف في تصريح سابق لـRT عن بعض الكواليس، حيث صرح بأنه سيتم دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى (سياسة، طب، رياضة، فن..) لإجراء مقابلة تلفزيونية، وفي الأثناء يتفاجأ الضيف بحضور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الأستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الزريبي أن شبيهة أنجلينا جولي ستقترح على الضيف وفريق البرنامج الالتحاق بها في مكتبها لأخذ اللقاح.

وتابع قائلا: “بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد الوفاة”، مشيرا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.

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