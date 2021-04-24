اسبانيا.. اعتقال رجل نقل عدوى كورونا لأزيد من 20 شخصا

هبة بريس- وكالات

أصدرت الشرطة الإسبانية، بيانا ، اليوم السبت، بخصوص توقيف رجل كان مصابا بفيروس كورونا، لكنه استمر في مخالطة الناس ما أدى إلى إصابة 22 شخصا آخرين، بينهم رضع.

وأوضحت الشرطة الاسبانية في بيانها أن اتهاما بإلحاق الضرر بالصحة العامة وجه إلى الرجل بعد اكتمال التحقيق الذي بدأ في يناير الماضي إثر الكشف عن بؤرة لعدوى كورونا في مدينة ماناكور بجزر البليار الإسبانية.

وشرح البيان أن أحد الموظفين بدت عليه أعراض المرض الأولى، لكنه رفض طلب زملائه العودة إلى بيته. وفي مساء اليوم نفسه أجرى الرجل تحليل PCR وعاد إلى العمل في اليوم التالي، بل وحتى زار صالة الرياضة هناك، دون أن ينتظر نتائج التحليل، حيث أسفرت تصرفات الرجل عن إصابة 22 شخصا، بينهم 3 رضع بمرض “كوفيد-19“.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1