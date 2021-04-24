بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب بنعمرو !
هبة بريس- الرباط
قام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفقة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مصطفى الرميد، يوم أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، بزيارة “تضامنية” لبيت النقيب عبد الرحمن بنعمرو، إثر (التعنيف) الذي تعرض له في الوقفة التي نظمت بالعاصمة الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني ،بمناسبة يوم الأرض.
وحضر هذا اللقاء ببيت النقيب بنعمرو، كل من خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي الإسلامي وعبد القادر العلمي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا صورا ومقاطع فيديو للنقيب بنعمرو تخص تعرضه للدفع أثناء تفريق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع يوم الأرض بتاريخ 30 مارس من السنة الجارية.
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تعليق واحد
بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب بنعمرو !
مثل هذا التعبير غير فصيح، لا في اللغة العربية ولا في اللغة الفرنسية…؛ إذ به لبس في الفهم. سيضن القارئ أن العثماني هو المعنف، حيث إنه جاء مباشرة بعد الحدث. (بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني…). مثل هذا الإشكال يعطى في امتحانات البحث عن الأخطاء في النص. أو
Texte à fautes
Exemple:
Après être arrêté, le policier conduit immédiatement le suspect au Commissariat de police.
On dirait que c’est le policier qui est arrêté.
Pour éviter cette ambiguïté, on doit dire: Après avoir arrêté le suspect, le policier le conduit immédiatement au Commissariat de police.
نفس الشيء بالنسبة للعنوان أعلاه. عليكم، (درءا لكل لبس)، أن تقولوا وتكتبوا:
بعد واقعة تعنيف النقيب بنعمرو، العثماني والرميد في بيته! (والضمير المتصل [ـه]، لا يكون إلا النقيب بنعمرو!
.Alors, votre titre est, sémantiquement et syntaxiquement, incorrecte