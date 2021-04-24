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بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب بنعمرو !

2021-04-24 / 6:45 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفقة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مصطفى الرميد، يوم أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، بزيارة “تضامنية” لبيت النقيب عبد الرحمن بنعمرو، إثر (التعنيف) الذي تعرض له في الوقفة التي نظمت بالعاصمة الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني ،بمناسبة يوم الأرض.

وحضر هذا اللقاء ببيت النقيب بنعمرو، كل من خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي الإسلامي وعبد القادر العلمي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا صورا ومقاطع فيديو للنقيب بنعمرو تخص تعرضه للدفع أثناء تفريق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع يوم الأرض بتاريخ 30 مارس من السنة الجارية.

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