في الصورة جو بايدن

غضب تركي.. بايدن يعترف بالابادة الجماعية للأرمن

2021-04-24 / 6:18 مساءً
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هبة بريس- وكالات

في خطوة من المتوقع أن تفاقم التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا التي ترفض بشدة هذا التصنيف، صنف جو بايدن المجزرة التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها “إبادة جماعية”.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض: “في كل عام في هذا اليوم، نتذكر حياة كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وكان أسلاف بايدن في البيت الأبيض قد امتنعوا عن استخدام الكلمة، خشية من إلحاق الضرر بالعلاقات مع حليف إقليمي رئيسي

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‫3 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    متى تعترف أمريكا بإبادة السكان الأصليين !!!؟؟؟
    على تركيا وحلفائها أن يصنفوا قتل السكان الأصليين بأن إبادة جماعية و جريمة ضد الإنسانية وكانت كذلك، بدليل أنه لم يبقى منهم أحد في أمريكا اليوم .

  2. ‘qu’en est il des crimes des américains en deuxièmes guerre au japon et dans le monde entier, et les crimes odieux et inhumain des américains en Afghanistan, et en Irak, des hypocrites et ennemis de l’humanité les vrais.

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