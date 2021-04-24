الأكبر في إفريقيا.. الصين تُتوج جسر محمد السادس

هبة بريس- متابعة

‎توّج جسر محمد السادس المعلق على جائزة “Lu Ban” الصينية لسنة 2020، التي تُعتبر من أعلى الجوائز المخصصة لأفضل المشاريع والإنجازات التي تُنجزها الشركات الصينية خارج أراضيها .

وجاء تتويج الجسر بهذه الجائزة الرمزية، لتميزه التقني وتصميمه الفريد الذي ساهمت في إعداده شركة كوفيك-مبيك الصينية، ويبغ ارتفاع الجسر إلى 100 متر عن سطح الأرض، في حين يمتد طوله على مسافة تصل إلى 950 مترا .

وكان الملك محمد السادسقد دشن الجس سنة 2016 في العاصمة الرباط حيث يعد أكبر جسر معلق في إفريقيا بطول 950 مترا وعرض 30 مترا وتكلفة نحو 730 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 81 مليون دولار.

واحتاج الجسر إلى 160 من كوابل الصلب كما أنه يستوعب حوالي 13 ألف سيارة يوميا بتدفق مروري على 6 مسارات. وبنت شركة “Cover-Mbec” الصينية الجسر المعلق الذي يعتبر واحدا من مشاريع البنية التحتية بالمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0