انتحار طفل في ربيعه السادس عشر بالرشيدية
الصورة تعبيرية

تراكم الديون يدفع تاجرا إلى الانتحار بطنجة

2021-04-24 / 5:02 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

وضع شخص في الخمسينيات من العمر، حدا لحياته شنقا، اليوم السبت 24 أبريل، داخل محل تجاري كائن بحي بني مكادة بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتحصل فالهالك عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل داخل متجره الكائن بالمنطقة المذكورة قبل أن يتم ربط الاتصال بالسلطات الأمنية التي حضرت الى عين المكان وباشرت أبحاثها وتحرياتها لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي، على خلفية البحث الجاري بأمر من النيابة العامة المختصة.

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