صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

رئيس الوزراء الفرنسي: قتل موظفة الشرطة هجوم على البلاد بأسرها

2021-04-24 / 3:07 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم السبت أن مقتل موظفة إدارية في الشرطة أمس الجمعة في منطقة رامبوييه السكنية قرب باريس كان هجوما على الدولة.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات كاستكس للصحفيين الذي قال: “مرة أخرى تتعرض الجمهورية الفرنسية للهجوم والتهديد ولن نترك هذا الأمر يمر”.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق عن عملية إرهابية قام بها شخص طعن موظفة إدارية في منطقة رامبوييه على مشارف باريس.

وفي تعقيب على الواقعة، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعرضت مرة أخرى لهجوم إرهابي.

وقتل أفراد الشرطة المهاجم، وهو تونسي مقيم في فرنسا، بالرصاص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أيام بعد الحكم بتعويضه.. وفاة الطيار المعروف بأزمة الفنان محمد رمضان

أيام بعد الحكم بتعويضه.. وفاة الطيار المعروف بأزمة الفنان…

2021-04-24 / 1:25 مساءً
Photo of جمهورية القبائل .. بن سديرة يدعو الجيش الجزائري الى إبادة القبائل المطالبين بالاستقلال

جمهورية القبائل .. بن سديرة يدعو الجيش الجزائري الى…

2021-04-24 / 12:22 مساءً
Photo of أمريكا.. السلطات الصحية تستأنف التلقيح بلقاح “جونسون أند جونسون”

أمريكا.. السلطات الصحية تستأنف التلقيح بلقاح “جونسون أند جونسون”

2021-04-24 / 10:41 صباحًا
Photo of بالخطأ.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا في فرنسا

بالخطأ.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح…

2021-04-24 / 9:57 صباحًا
Photo of البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

2021-04-24 / 7:00 صباحًا
Photo of الجالية الجزائرية بجنيف تحتج ضد القمع والتعذيب في الجزائر

الجالية الجزائرية بجنيف تحتج ضد القمع والتعذيب في الجزائر

2021-04-23 / 10:36 مساءً
Photo of وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه “أسترازينيكا”

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه “أسترازينيكا”

2021-04-23 / 9:29 مساءً
Photo of سرقة ملفات خطيرة من “آبل” والهاكرز يهددون بفضح أسرار تزلزل العالم

سرقة ملفات خطيرة من “آبل” والهاكرز يهددون بفضح أسرار…

2021-04-23 / 8:43 مساءً
Photo of فرنسا تتبرع بنصف مليون جرعة من لقاحات كورونا للبلدان النامية

فرنسا تتبرع بنصف مليون جرعة من لقاحات كورونا للبلدان…

2021-04-23 / 8:06 مساءً
Photo of الحراك الجزائري.. شعارات رافضة للانتخابات ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

الحراك الجزائري.. شعارات رافضة للانتخابات ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

2021-04-23 / 5:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق