الرباط.. إحالة 3 أشخاص تداولوا أوراق نقدية مزورة على النيابة العامة

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و63 سنة، من بينهم زوجان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وتشير المعطيات الخاص بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم باستهداف أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع المجوهرات ومنتجات أخرى على الأنترنت، وذلك من خلال إجراء معاملات تجارية معهم، تم استغلالها في تصريف 82 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح يوم الجمعة.

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