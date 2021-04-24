حمزة الفيلالي

حمزة الفيلالي يتألق في اصطياد الفنانين لبرنامج “مشيتي فيها”

2021-04-24 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

تألق الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي في اصطياد زملائه الفنانين لبرنامج الكاميرا الخفية ” مشيتي فيها” و الذي يبث على القناة الثانية طيلة شهر رمضان الكريم.

و أشادت بعض الصفحات الكبرى و كذا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبة حمزة في تنشيط البرامج سواء كانت ترفيهية أو تخص المقالب.

و الجدير بالذكر أن برنامج “مشيتي فيها” من إخراج عبد الرحيم مجد، و هو برنامج خاص بالمقالب، حيث يقوم حمزة باستدعاء الضيوف على أساس انه برنامج سياحي هدفه تنشيط السياحة الداخلية.

و استقطب برنامج الكاميرا الخفية مجموعة من الفنانين أبرزهم : الشاب فوضيل، سحر الصديقي، ربيع الصقلي، الرابور طوطو و آخرين …

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