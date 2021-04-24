بيريز فلورينتينو

بيريز يعد بعودة دوري السوبر: لا يمكن للأندية الانسحاب

2021-04-24 / 2:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على أنه لا يمكن للفرق 12 الموقعة على إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم الانسحاب من البطولة لأن عقد البطولة ملزم ووعد بعودة الدوري المثير للجدل من جديد في وقت لاحق.

وكان بيريز أحد الشخصيات المحورية في إطلاق المشروع يوم الأحد الماضي قبل أن تنهار الخطة في غضون أيام عقب انسحاب جميع الأندية الإنكليزية الستة المشاركة ثم انسحاب فرق أخرى بعد ذلك.

ولم ينسحب ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة من الخطة حتى الآن.

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