بطلات سلمات أبو البنات

السعدية لديب تنفي مهاجمتها لبطلتي سلمات ابو البنات

2021-04-24 / 1:43 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نفت الفنانة المغربية السعدية لديب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (نفت) كل ما نسب إليها مؤخرا من كلام يفيد أنها هاجمت كل من سلمى صلاح الدين و فاطمة الزهراء بلدي.

و قالت لديب، عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام: “في حواري تحدثت عن وضعية قطاع وليس عن شخص معين، وبالدارجة ماتبقاوش تحورو الكلام ديال الناس باش تقولو داكشي اللي مقدرينش تقولوه بلسانكم”.

و يشار أن لديب قالت، في تصريحها الأخير، أنها “ضد دخول نجمات الانستقرام لمجال التمثيل، خاصة أن بعضهن لا يطورن من أنفسهن معتمدين فقط على شهرتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبالمقابل، أشادت السعدية لديب، ببطلة مسلسل “سلمات أبو البنات”، الممثلة جيهان كيداري، التي قامت بعدة تكوينات بغية التحسين من أدائها و تقمص شخصيتها بإتقان

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