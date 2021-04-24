أيام بعد الحكم بتعويضه.. وفاة الطيار المعروف بأزمة الفنان محمد رمضان

هبة بريس - وكالات

توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه بالرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات منذ نحو شهر بعد تدهور حالته الصحية، والطيار هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان التي فصل على إثرها.

وكان أبو اليسر قد عانى من أزمة صحية قضى على إثرها أيامه الأخيرة في المستشفى.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بعد سماحه للفنان بالدخول لمقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قانوني طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

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