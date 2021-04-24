إطلاق عملية التقييم الميداني بالمؤسسات التعليمية

محمد منفلوطي - هبة بريس

دعت المفتشية العامة للتربية التكوين بالشؤون التربوية، في مراسلة عممتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ( دعت) إلى العمل على انجاح محطة التقييم الميداني لحصيلة الأسدس الثاني من الموسم الدراسي الحالي وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26و 30 من أبريل الجاري.

وأكد المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس في مراسلته على أن هذه المحطة التي تأتي في سياق التوجيهات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق التام مع الأكاديميات الجهوية، يجب أن تُغطي كافة المديريات الاقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية بتراب المملكة، مع اختيار عينات عشوائية من المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية العمومية والخصوصية، وذلك للوقوف على مدى احترام هذه الأخيرة للاختبارات التربوية المعتمدة والوقوف على مستوى تنفيذ المنهاج الدراسي بالمستويات الاشهادية، ومدى استفادة المتعلمين والمتعلمات من فرص متكافئة من التحصيل والتعلم، وكذا تتبع توصيات عملية تقييم حصيلة الأسدوس الأول، مشيرة إلى أن هذه العملية التربوية تروم استهداف حوالي 1150مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية ابتدائية وثانوية مع احترام التنوع المجالي بين قروي وحضري.

ودعت المفتشية العامة للتربية والتكوين كافة المتدخلين إلى ايلاء الأهمية القصوى لهذا التقييم في توفير المعطيات الموضوعية الممكن استثمارها في استحقاقات التقويمات الاشهادية الوطنية والجهوية والاقليمية، على أساس أن تتولى الأكاديميات الجهوية على تحديد العينة المعتمدة على مستوى المديريات الاقليمية، مع تكليف المكلفين بالتنسيق الجهوي التخصصي ومفتشي المناطق التربوية بإنجاز المهمة على مستوى المؤسسات التعليمية بمعدل فريق مكون من مفتشين اثنين على الأقل لكل مديرية اقليمية، يتولى رؤساء أقسام الشؤون التربوية بالأكاديميات تجميع الاستبيانات من طرف فريق التقييم من خلال مقابلة مع مدير المؤسسة ومساعديه وذلك خلال الفترة الممتدة 26 و30 أبريل الجاري.

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