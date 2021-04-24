ممر مسجد الحسن الثاني

البيضاء .. افتتاح نفق مسجد الحسن الثاني في وجه السائقين

2021-04-24 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

افتتحت سلطات مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، نفق مسجد الحسن الثاني في وجه السائقين.

وتم افتتاح النفق الذي تطلبت أشغال تهييئه أشهر، بهدف ربط الطريق الساحلية بنفق الموحدين الذي ينتظر افتتاحه أيضا بعد أسابيع.

هذا وسيساهم افتتاح نفق مسجد الحسن الثاني ونفق الموحدين، في تسهيل حركية السائقين، والتخفيف من الازدحام بالمنطقة وكذا تفادي حوادث السير.

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‫2 تعليقات

  1. سبحان الله مبدل الاحوال. السيد رئيس حزب pps يستقبل الأساتذة وهو من شارك وكان في الحكومة لما انطلقت في البداية عملية التوظيف بالتعاقد. ما الجديد سيدي .

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