لقاح "جونسون آند جونسون"

أمريكا.. السلطات الصحية تستأنف التلقيح بلقاح “جونسون أند جونسون”

2021-04-24 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سمحت السلطات الصحّية الأمريكية، باستئناف عمليات التطعيم في الولايات المتّحدة بلقاح “جونسون أند جونسون” المضادّ لكوفيد-19، في قرار يأتي بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللّقاح إثر تسجيل حالات تجلّطات دموية نادرة.

وقالت “المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها”، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحّة العامة في الولايات المتّحدة، والوكالة الأمريكية للأدوية “أف دي إيه”، في بيان مشترك إنّ “استخدام لقاح جانسن المضادّ لكوفيد-19 يجب أن يُستأنف في الولايات المتّحدة”، معتبرة أنّ فوائد اللّقاح تفوق بكثير مخاطره على البالغين.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة قد علّقت في 13 أبريل الجاري عمليات التطعيم بلقاح الشركة الدوائية الأمريكية العملاقة إفساحاً في المجال أمام إجراء تحقيق في الأسباب التي جعلت عدداً من النساء اللواتي تلقّين هذا اللقاح يُصبن بتجلّطات دموية خطرة مرتبطة بانخفاض في مستويات الصفائح الدموية.

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