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بالخطأ.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا في فرنسا

2021-04-24 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 140 شخصا تلقوا الثلاثاء الماضي بالخطأ، جرعة من محلول ملحي فيزيولوجي بدلا من لقاح “فايزر” في مدينة إبيرناي الفرنسية.

وأشارت صحيفة “لا بارسيان” الفرنسية التي نشرت الخبر، إلى أن “الخطأ ليس له أي تأثير على صحة المرضى”.

وأوضحت، أن “السلطات لم تعلق عن الحادث واكتفت بفتح التحقيق”، فيما يبقى السؤال عن طريقة وصول المصل الفيزيولوجي إلى الحقن بدون إجابة، خاصة وأن لقاح “فايزر – بيونتيك” يفترض أن يخضع لشروط حفظ عالية نظرا لدرجات الحرارة المتدنية جدا المطلوبة لذلك.

وتابعت: “يتكون المصل الفيزيولوجي في الواقع من الماء المالح فقط، كما أنه يستخدم لتطهير الجروح أو مخففا في سياق الحقن”.

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