المغرب يعلق رحلاته الجوية من وإلى دولة الهند

هبة بريس

قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، اعتبارا من اليوم السبت 24 أبريل.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات، أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 أبريل وإلى إشعار آخر.

هذا ويشار الى أن المغرب علق رحلاته الجوية مع عدد من الدول خوفا من تسجيل إصابات كبيرة من فيروس كورونا المستجد وانتشار السلالات الجديدة.

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