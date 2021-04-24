بركان .. السلطات المحلية تتدخل لمنع إقامة صلاة التراويح

هبة بريس ـ وجدة

شهد ” حي جابر” بمدينة بركان ، مساء امس الجمعة 21 أبريل الجاري، استنفارا أمنيا ، بعدما أن أقاموا حوالي 60 شخصا صلاة التراويح متحدين قرار حظر التجول الليلي.

، وحسب مصادر مطلعة، فور علمها بالخبر شهدت المنطقة انزالا أمنيا مكثفا، الأمر الذي دفع القوات العمومية الى منعهم تماشيا وقرارات حالة الطوارئ الصحية المفروضة .

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