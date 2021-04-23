اطلاق ” افواج ” اول برنامج لمواكبة حاملي المشاريع في جهة فاس-مكناس

هبة بريس - خالد العروسي

قام المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و مؤسسة البنك الشعبي لخلق المقاولات و البنك الشعبي الجهوي فاس مكناس اليوم الجمعة 23 ابريل الجاري ، بالإطلاق الفعلي لـ “أفواج”، أول برنامج مندمج لمواكبة حاملي المشاريع في جهة فاس-مكناس

و يأتي البرنامج تعزيزاً للأنظمة المواكبة الحالية في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي تم إطلاقه عقب التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف بشكل خاص إلى تسهيل الولوج إلى التمويل، وخفض تكاليف القروض, وتبسيط الإجراءات الإدارية.

و يهدف ” افواج “إلى مواكبة 500 حامل مشروع في جهة فاس مكناس سنويًا، خلال جميع مراحل هذه المشاريع من صياغة الفكرة إلى الولوج إلى التمويل، مروراً عبر الدورات التدريبية حول ريادة الأعمال، والمساعدة على إعداد دراسة الجدوى والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة و كذا ربط التواصل مع عدة فاعلين

و أشار ياسين التازي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس، خلال الاجتماع، إلى سياق إطلاق برنامج أفواج، الذي تمت بلورته في خضم الاتفاقية الموقعة في 17 مارس 2021، من أجل تكثيف الجهود المبذولة في إطار هذا المشروع الملكي.

و قام التازي بعد ذلك بتقديم آليات التواصل المتعلقة بهذا البرنامج، ولا سيما المنصة الرقمية التي ستسمح لجميع حاملي المشاريع في منطقة فاس-مكناس بالتعرف على خاصيات و الشروط البرنامج و كذا ظروف تقدم الطلبات للإستفادة من هذه المواكبة عبر المنصة الرقمية التابعة له.

و في نفس السياق افاد شركاء البرنامج أن” افواج ” يتميز بخاصية استباقية حيث أن فاعلي المواكبة هم الذين يذهبون لمقابلة حاملي المشاريع في جميع اقاليم و عملات الجهة، من خلال حشد الموارد البشرية والمادية الضرورية لتطوير برامج مميزة توفير الأسس اللازمة لتحقيق المشاريع المختارة

جدير بالذكر، للاستفادة من هذا البرنامج، يجب على المرشحين تقديم فكرة مشروع في منطقة فاس-مكناس، و أن يتوافق هذا المشروع مع سيرتهم الذاتية. من جهة أخرى جميع القطاعات معنية باستثناء الإنعاش العقاري شرط أن تكون الشركة قائمة منذ أقل من 5 سنوات و أن لا يزيد حجم معاملاتها السنوية عن10 ملايين درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0