الصورة تعبيرية

اطلاق ” افواج ” اول برنامج لمواكبة حاملي المشاريع في جهة فاس-مكناس

2021-04-23 / 11:45 مساءً
0
هبة بريس - خالد العروسي

قام المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و مؤسسة البنك الشعبي لخلق المقاولات و البنك الشعبي الجهوي فاس مكناس اليوم الجمعة 23 ابريل الجاري ، بالإطلاق الفعلي لـ “أفواج”، أول برنامج مندمج لمواكبة حاملي المشاريع في جهة فاس-مكناس

و يأتي البرنامج تعزيزاً للأنظمة المواكبة الحالية في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي تم إطلاقه عقب التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف بشكل خاص إلى تسهيل الولوج إلى التمويل، وخفض تكاليف القروض, وتبسيط الإجراءات الإدارية.

و يهدف ” افواج “إلى مواكبة 500 حامل مشروع في جهة فاس مكناس سنويًا، خلال جميع مراحل هذه المشاريع من صياغة الفكرة إلى الولوج إلى التمويل، مروراً عبر الدورات التدريبية حول ريادة الأعمال، والمساعدة على إعداد دراسة الجدوى والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة و كذا ربط التواصل مع عدة فاعلين

و أشار ياسين التازي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس، خلال الاجتماع، إلى سياق إطلاق برنامج أفواج، الذي تمت بلورته في خضم الاتفاقية الموقعة في 17 مارس 2021، من أجل تكثيف الجهود المبذولة في إطار هذا المشروع الملكي.

و قام التازي بعد ذلك بتقديم آليات التواصل المتعلقة بهذا البرنامج، ولا سيما المنصة الرقمية التي ستسمح لجميع حاملي المشاريع في منطقة فاس-مكناس بالتعرف على خاصيات و الشروط البرنامج و كذا ظروف تقدم الطلبات للإستفادة من هذه المواكبة عبر المنصة الرقمية التابعة له.

و في نفس السياق افاد شركاء البرنامج أن” افواج ” يتميز بخاصية استباقية حيث أن فاعلي المواكبة هم الذين يذهبون لمقابلة حاملي المشاريع في جميع اقاليم و عملات الجهة، من خلال حشد الموارد البشرية والمادية الضرورية لتطوير برامج مميزة توفير الأسس اللازمة لتحقيق المشاريع المختارة

جدير بالذكر، للاستفادة من هذا البرنامج، يجب على المرشحين تقديم فكرة مشروع في منطقة فاس-مكناس، و أن يتوافق هذا المشروع مع سيرتهم الذاتية. من جهة أخرى جميع القطاعات معنية باستثناء الإنعاش العقاري شرط أن تكون الشركة قائمة منذ أقل من 5 سنوات و أن لا يزيد حجم معاملاتها السنوية عن10 ملايين درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري فبراير ومارس

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري فبراير ومارس

2021-04-23 / 12:01 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل يناقشان “الأمن الغذائي والفلاحة المبتكرة”

المغرب وإسرائيل يناقشان “الأمن الغذائي والفلاحة المبتكرة”

2021-04-23 / 10:11 صباحًا
Photo of المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يعتزمان تعزيز تعاونها

المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يعتزمان تعزيز تعاونها

2021-04-22 / 10:48 مساءً
Photo of المكتب الوطني المغربي للسياحة يقدم آليته للتسويق لوجهة المغرب

المكتب الوطني المغربي للسياحة يقدم آليته للتسويق لوجهة المغرب

2021-04-22 / 5:42 مساءً
Photo of بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

2021-04-22 / 5:16 مساءً
Photo of مديرية الضرائب تعلن إلغاء الذعائر و الغرامات و الزيادات وسوائر التحصيل

مديرية الضرائب تعلن إلغاء الذعائر و الغرامات و الزيادات…

2021-04-22 / 4:00 مساءً
Photo of مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

2021-04-22 / 8:30 صباحًا
Photo of جزولي : “مجالس الأعمال” سفراء للقطاع الخاص في افريقيا

جزولي : “مجالس الأعمال” سفراء للقطاع الخاص في افريقيا

2021-04-21 / 10:56 مساءً
Photo of بحضور العلمي ..افتتاح مركز ابتكار تابع لمجموعة ” ABA Technology “

بحضور العلمي ..افتتاح مركز ابتكار تابع لمجموعة ” ABA…

2021-04-21 / 10:12 مساءً
Photo of وزارة بنشعبون تُعلن تراجع المداخيل السياحية بـ 65 في المائة

وزارة بنشعبون تُعلن تراجع المداخيل السياحية بـ 65 في…

2021-04-21 / 7:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق