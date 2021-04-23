إنزكان: 11 هيئة حزبية تنتفض في وجه ال " بيجيدي" وسوء تسييره لشؤون البلدية
الصورة من الارشيف

إنزكان: سوء التسيير يحرك هيئات للانتفاضة ضد ” البيجيدي”

2021-04-23 / 10:55 مساءً
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتفضت 11 تمثيلية من الاحزاب الوطنية بمدينة إنزكان ، في وجه منتخبي ال ” بيجيدي” المسيرون لشؤون الجماعة الترابية للمدينة، متهمينهم ب ” سوء تدبير الشأن المحلي” .

وعقد منسقوا الهيئات السياسية بالمدينة، إجتماعا مشتركا، زوال اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري بمقر حزب الاستقلال .

وشكل عدم معالجة المكتب المسير للجماعة الترابية لانزكان، عدد من القضايا التنموية والاجتماعية وغيرها، وهو ما أدى إلى فتح باب النقاش على مصراعيه من لدن ممثلي هذه الأحزاب إقليميا للنظر في قضايا المدينة والترافع عليها محليا ومركزيا.

و عبرت الهيئات في لقاءها عن امتعاضها الشديد جراء ما آلت اليه اوضاع المدينة من تراجع خطير في تدبير الشان المحلي .

الهيئات السياسية إتخذت من الاجتماع أولى الخطوات النضالية الكفيلة للتصدي لهذه الممارسات ، ومنها ملف المرابد الذي فجر انتفاضة تمثيلية الاحزاب .

الإجتماع حضره حزب الاستقلال وفيدرالية اليسار الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأمل وحزب الانصاف والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وحزب الوحدة والديمقراطية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية مدرسي الفلسفة :” إدعاءات ناشيد طائشة وأراد لها بعدا إيديولوجيا “

جمعية مدرسي الفلسفة :” إدعاءات ناشيد طائشة وأراد لها…

2021-04-24 / 9:34 مساءً
Photo of إمزورن.. ترويج “الهيروين” يقود شخصين الى السجن

إمزورن.. ترويج “الهيروين” يقود شخصين الى السجن

2021-04-24 / 8:07 مساءً
Photo of الأكبر في إفريقيا.. الصين تُتوج جسر محمد السادس

الأكبر في إفريقيا.. الصين تُتوج جسر محمد السادس

2021-04-24 / 5:56 مساءً
Photo of “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” تطالب بحصر زراعته بالشمال

“تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” تطالب بحصر زراعته بالشمال

2021-04-24 / 5:14 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-24 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 457 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 457 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-24 / 4:45 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-24 / 4:40 مساءً
Photo of طنجة..اتحاد ملاك إقامة “كوصاب” يشتكون صاحب وكالة لكراء السيارات والسكان يناشدون الوالي

طنجة..اتحاد ملاك إقامة “كوصاب” يشتكون صاحب وكالة لكراء السيارات…

2021-04-24 / 3:53 مساءً
Photo of مكناس.. السلطات تداهم مقهى تابعة لمستشار جماعي من البيجيدي

مكناس.. السلطات تداهم مقهى تابعة لمستشار جماعي من البيجيدي

2021-04-24 / 3:28 مساءً
Photo of الرباط.. إحالة 3 أشخاص تداولوا أوراق نقدية مزورة على النيابة العامة

الرباط.. إحالة 3 أشخاص تداولوا أوراق نقدية مزورة على…

2021-04-24 / 3:04 مساءً

تعليق واحد

  1. انه النفاق السياسي فكل اﻻحزاب المجتمعة ضد pjd دكاكين انتخابية اجتماعهم ﻻ يقدم وﻻ ياخر من اﻻمر شيء محاوﻻت فاشلة يوم اﻻمتحان سيسقطون بﻻ شك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق