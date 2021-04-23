إنزكان: سوء التسيير يحرك هيئات للانتفاضة ضد ” البيجيدي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتفضت 11 تمثيلية من الاحزاب الوطنية بمدينة إنزكان ، في وجه منتخبي ال ” بيجيدي” المسيرون لشؤون الجماعة الترابية للمدينة، متهمينهم ب ” سوء تدبير الشأن المحلي” .

وعقد منسقوا الهيئات السياسية بالمدينة، إجتماعا مشتركا، زوال اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري بمقر حزب الاستقلال .

وشكل عدم معالجة المكتب المسير للجماعة الترابية لانزكان، عدد من القضايا التنموية والاجتماعية وغيرها، وهو ما أدى إلى فتح باب النقاش على مصراعيه من لدن ممثلي هذه الأحزاب إقليميا للنظر في قضايا المدينة والترافع عليها محليا ومركزيا.

و عبرت الهيئات في لقاءها عن امتعاضها الشديد جراء ما آلت اليه اوضاع المدينة من تراجع خطير في تدبير الشان المحلي .

الهيئات السياسية إتخذت من الاجتماع أولى الخطوات النضالية الكفيلة للتصدي لهذه الممارسات ، ومنها ملف المرابد الذي فجر انتفاضة تمثيلية الاحزاب .

الإجتماع حضره حزب الاستقلال وفيدرالية اليسار الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأمل وحزب الانصاف والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وحزب الوحدة والديمقراطية.

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