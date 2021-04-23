إنفراج كبير في العلاقات المغربية المكسيكية

هبة بريس

عقد سفير صاحب الجلالة بمكسيكو السيد عبد الفتاح اللبار اجتماعا مع رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيد إدواردو راميراز أكيلار، إذ تمحورت المباحثات بين الطرفين حول سبل تعزيز علاقات الصداقة و التعاون بين المكسيك و المملكة المغربية في المجالات السياسية و الاقتصادية ، كما استعرضا أوجه التعاون الثنائي في المجال البرلماني وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

و خلال هذا اللقاء الذي حضره بعض أعضاء ديوان رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي، قدم السيد” عبد الفتاح اللبار” عرضا مفصلا حول التطور الذي تعرفه بلادنا في عدة مجالات فلاحية و صناعية و تجارية، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و الإمكانيات التي تزدهر بها المملكة على مستوى البنيات التحتية من موانئ و مطارات و طرق سيارة متطورة، إضافة إلى الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي تنعم به ، مما جعلها قبلة مفضلة للاستثمار من طرف العديد من الشركات المتعددة الجنسية، ومنصة رئيسية لها للانفتاح على أسواق الدول العربية و الإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي .

و قد سلم السيد” اللبار” سفير صاحب الجلالة خلال الندوة الصحفية التي جمعته مع المسؤول المكسيكي دعوة موجهة من رئيس مجلس المستشارين السيد “حكيم بنشماش” إلى رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيد” إدواردو راميراز أكيلار” من أجل القيام بزيارة رسمية لبلادنا عندما تتحسن الظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، عبر السيد” إدواردو راميراز أكيلار” عن إعجابه بالتطور السريع الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مشيرا إلى الاستقرارالذي يتمتع به المغرب بفضل الإصلاحات الذكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و التي يجب أن تشكل نموذجا وحافزا لبلدان أخرى بالمنطقة. كما وصف رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي العلاقات المغربية المكسيكية في المجالات السياسية الاقتصادية و الثقافية بالممتازة، معربا في الوقت ذاته عن رغبة المكسيك في التعاون مع بلادنا وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين، و كذا ترسيخ التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما طلب من السيد “اللبار” أن يبعث تشكراته الخالصة إلى رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، بمناسبة الدعوة الرسمية التي وجهها الأخير إليه، متمنيا القيام بها في أقرب فرصة ممكنة.

هذا وشهدت العلاقات المغربية المكسيكية في الآونة الأخيرة إنفراجا كبيرا على جميع المستويات، سيما بعد تعيين السفير “عبد الفتاح اللبار” على رأس الديبلوماسية المغربية في المكسيك، إذ يصف المتتبعون لهذا الملف أن تلك العلاقات من شأنها أن تفضي إلى إعتراف تاريخي بمغربية الصحراء وسيادته الكاملة على رمالها.

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