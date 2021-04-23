أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فرنسا تتبرع بنصف مليون جرعة من لقاحات كورونا للبلدان النامية

2021-04-23 / 8:06 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير “أسترازينيكا”.

وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية.

وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا.

وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: “الآن جاء وقت المشاركة… سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات”.

وتابع: “لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات”.

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‫2 تعليقات

  2. يجب ان لا ننسى ان لقاح استىازينيكا هنا في فرنسا ليس عليه الاقبال او عليه ضجة كبرى بسبب اللعراض التي يخلفها لدالك فماما فرنسا وكعادتها تستغل الشعوب المغلوبة على امرها ودالك للتجارب السريرية المعمقة وكدالك لتاكيد فعالية او عدم فعالية اللقاح على ارواح الشعوب الافريقية.

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