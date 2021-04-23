بعد مقال هبة بريس.. لقجع يتدخل لإجراء مقابلة حسنية أكادير ليلا

أحمد وزروتي: هبة بريس

تدخل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لقجع لإجراء مبارة رجاء بني ملال ضد حسنية اكادير برسم ربع نهاية كاس العرش ليلا يوم رابع ماي القادم مراعاة لسلامة لاعبي الفريقين الصحية و البدنية، حيث ستتولى الجامعة عملية إصلاح انارة الملعب.

جاء ذلك بعد أن نشرت هبة بريس مقالا توضح فيه إستهجان الجمهور الرياضي بأكادير، لبرمجة اللقاء زوالها والناس صيام، مما سيؤثر سلبا على صحة لاعبي الفريقين، خصوصا وأن مكتب حسنية أكادير قد قدم تقريرا طبيا يؤكد خطورة اللعب زوالا وأثناء الصيام.

ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى جماهير الفريقين و خصوصا لدى اللاعبين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0