رئيس "الكاف" يلتقي برئيس جامعة كرة القدم
رئيس "الكاف" يلتقي برئيس جامعة كرة القدم

رئيس “الكاف”يحل بالمغرب ويلتقي بفوزي لقجع

2021-04-23 / 6:48 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

حل، اليوم الجمعة، بالمغرب السيد باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وتأتي هذه الزيارة للسيد موتسيبي تطبيقا لما أعلن عنه خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث أكد على الدور الكبير والأساسي الذي يلعبه المغرب من خلال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها المملكة في هذا الشأن خاصة على مستوى البنيات التحتية والهيكلة الادارية والحكامة الجيدة.

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