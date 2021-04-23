سخرية عارمة من تدوينة للعثماني تحدث فيها عن انخفاض الفقر بالمغرب
رفض رواد منصات التواصل الاجتماعي محتوى تدوينة لرئيس الحكومة، قال فيها أن نسبة الفقر بالمغرب انخفضت من 1.6 في المائة سنة 2013 في المجال الحضري إلى 0.5 في المائة سنة 2019 .
و استقبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدوينة العثماني بكثير من التهكم والسخرة بعدما نشر رسماً مبيانياً عنونه بـ”نجاح التدابير الحكومية في المساهمة في تقليص نسب الفقر المطلق”.
وتقاطرت على العثماني تعاليق ساخرة ورافضة للمعطيات التي نشرها رئيس الحكومة والتي أكد فيها الأخير تراجع الفقر حسب المستوى الوطني من 4.8 في المائة سنة 2013 إلى 1.7 في المائة سنة 2019، لكن عدم انعكاس هذه الأرقام على أرض الواقع دفعت الكثير من النشطاء للتهجم على تدوينته في تعاليقهم والسخرية منها .
و حسب المناطق ، فإن الفقر يقول العثماني في المدن تراجع من 1.6 في المائة سنة 2013 في المجال الحضري إلى 0.5 في المائة سنة 2019 ، و في القرى تراجع من 9.5 في المائة إلى 3.9 في المائة.
ويسجل رفض نشطاء الفيسبوك لكل ما تقدمه الحكومة من معطيات وذلك راجع لفقدان الثقة بسبب عدم وفاء الحكومة بالعهود التي قطعتها على نفسها بتحسين حياة الناس والتي استمرت في التراجع .
9 تعليقات
غير اليوم وحسب الاخبار انتحر تلاث اشخاص بالمغرب ….
فعلا الأمر حقيقي لرهطه كالسراح النباح شلاقم البغل الذي يتبجح بالبصارة أصبح غنيا وذو دخل جيد
الفقر يزداد في المغرب بالوضوح التام وان اكبر كدبة في العالم هي كدبة االارقام
ربما الانخفاض الذي تتكلم عليه آسي العثماني بعد كورونا.اما حاليا الهضرة بزاف اسكات احسن
الله إلعنو گنس اتفو غير كنشوف كمارتو كنشوف أزلط
والله ماكاتحشم
نعم لقد تراجع الفقر في المغرب.
كيف دلك.
مثلا من كانت أجرته فوق 1500 درهم يعتبر في سنة 2013 من الفقراء.
الان الحكومة تعتبر من أجرته فوق 500 درهم في الشهر ليس فقيرا.
اذن الفقر تراجع الى الخلف.
معندوش المركاااااات لاش يحشم…كدوي على شي دولة خرا….
M. Le Premier Ministre, est ce que vous êtes au Royaume Chérifien ou bien vous dans un monde. Vous parlez comme si nous sommes en Norvége.
Est ce que vous avez remarquez les attroupements devant les Mosquées, ou bien vous êtes hors de connexion ?
La pauvreté est devenu une réalité dans notre pays. Au moment ou certains hauts responsables circulent dans des véhicules où le prix peut nourri 20 familles.
Franchement a si EL Othmani, vous êtes loin de la réalité,et avec vous vos compagnons du parti. Un peu de bon sens et de réalité,et n’insulter pas qui n’arrive pas a joindre le matin avec la soirée, en cette période du mois de Ramadan ou les prix commencent a gripper
PSV