سخرية عارمة من تدوينة للعثماني تحدث فيها عن انخفاض الفقر بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

رفض رواد منصات التواصل الاجتماعي محتوى تدوينة لرئيس الحكومة، قال فيها أن نسبة الفقر بالمغرب انخفضت من 1.6 في المائة سنة 2013 في المجال الحضري إلى 0.5 في المائة سنة 2019 .

و استقبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدوينة العثماني بكثير من التهكم والسخرة بعدما نشر رسماً مبيانياً عنونه بـ”نجاح التدابير الحكومية في المساهمة في تقليص نسب الفقر المطلق”.

وتقاطرت على العثماني تعاليق ساخرة ورافضة للمعطيات التي نشرها رئيس الحكومة والتي أكد فيها الأخير تراجع الفقر حسب المستوى الوطني من 4.8 في المائة سنة 2013 إلى 1.7 في المائة سنة 2019، لكن عدم انعكاس هذه الأرقام على أرض الواقع دفعت الكثير من النشطاء للتهجم على تدوينته في تعاليقهم والسخرية منها .

و حسب المناطق ، فإن الفقر يقول العثماني في المدن تراجع من 1.6 في المائة سنة 2013 في المجال الحضري إلى 0.5 في المائة سنة 2019 ، و في القرى تراجع من 9.5 في المائة إلى 3.9 في المائة.

ويسجل رفض نشطاء الفيسبوك لكل ما تقدمه الحكومة من معطيات وذلك راجع لفقدان الثقة بسبب عدم وفاء الحكومة بالعهود التي قطعتها على نفسها بتحسين حياة الناس والتي استمرت في التراجع .

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