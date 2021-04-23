برشلونة يستهدف التوقيع مع الموهبة المغربية قيس رويز
قيس رويز

برشلونة يستهدف التوقيع مع الموهبة المغربية قيس رويز

2021-04-23 / 5:10 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع الموهبة المغربية قيس رويز عطيل، المحترف في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن مسؤولو نادي برشلونة بدؤوا تحركاتهم من أجل استعادة قيس رويز عطيل، الذي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما إليه من أكاديمية برشلونة صيف سنة 2015.

ووفقا لنفس المصادر فإن برشلونة يرغب في استغلال قرب انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان، ووضعيته داخل النادي من أجل ضمه، خاصة بعدما صار خارج حسابات مدرب الفريق الأول ماوريسيو بوتشيتينو.

يشار إلى أن قيس رويز عطيل البالغ من العمر 18 سنة سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني المغربي للفتيان، كما لعب هذا الموسم 7 مباريات مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال حقبة المدرب الألماني توماس توخيل.

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