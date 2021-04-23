خرق الحظر الليلي ..توقيفات وحجز للسيارات بالعيون

هبة بريس - أشعبان لحبيب

شنت المصالح الأمنية بمدينة العيون، جنوب المملكة ليلة أمس الخميس حملة كبيرة، تمكنت من خلالها من توقيف العشرات من المواطنين، الذين خرقوا حالة الطوارئ الصحية المفروضة على المستوى الوطني.

المصادر داتها، أكدت على أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، و من خلال دورياتها اليومية للوقوف على تطبيق حظر التجول الليلي، حيث تم توقيف أكثر من 34 شخصا بمختلف أرجاء أحياء مدينة العيون، نتيجة لعدم إلتزامهم بالحظر وتنقلهم بالمدينة دون سبب قانوني يسمح لهم بذلك أو ترخيص من السلطات المحلية، فضلا عن حجز عدد من السيارات وكذا الدراجات النارية التي أحيلت على المحجز البلدي بعد إنجاز محضر قانوني.

وتشدد المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بكبرى حواضر الصحراء المغربية، بشكل حازم المراقبة الفعلية بشوارع مدينة العيون، بعد الثامنة مساء وحتى السادسه صباحا، حيث تمت إقامة حواجز على مستوى النقط الرئيسية للمدينة، من أجل تطبيق القانون الذي يهدف إلى ضمان صحة وسلامة المواطنين في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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