إبراهيم غالي

تزامنا وتواجده باسبانيا.. دفاع ضحايا ابراهيم غالي يتقدمون بشكاية لاعتقاله

2021-04-23 / 4:00 مساءً
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هبة بريس

تزامنا وتواجده بإحدى المستشفيات الإسبانية لعلاجه، تقدم دفاع ضحايا زعيم عصابة قطاع الطرق والمرتزقة إبراهيم غالي، بشكاية عاجلة أمام القضاء الإسباني من أجل تفعيل مذكرة اعتقاله.

وطالب دفاع الضحايا “محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، القضاء الإسباني، بتحريك المتابعة ضد زعيم الانفصاليين، واعتقاله لمحاكمته.

وفي نفس السياق، عاب نشطاء مغاربة على السلطات الاسبانية استقبال “المجرم ابراهيم غالي” مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه ومحاكمته بسبب الممارسات اللانسانية التي يمارسها ضد المحتجزين بمخيمات تندوف.

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