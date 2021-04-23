صورة تعبيرية

انتحار مأساوي لأم طفلة بالقصر الكبير

2021-04-23 / 3:47 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

اهتز حي السلام بمدينة القصر الكبير، اليوم الجمعة، على وقع حادثة انتحار مأساوية لسيدة في عقدها الثاني ، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني لمنزل أسرتها الكائن بالمنطقة المذكورة.

مصادر متطابقة كشفت أن الهالكة متزوجة وأم لطفلة، لقيت مصرعها بعين المكان بسبب قوة ارتطامها مع الارض، ليتم نقل جثتها صوب مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير.

وأضافت المصادر أن أسباب اقدام الهالكة البالغة من العمر 28 سنة على الانتحار تظل مجهولة الى حدود كتابة هاته الأسطر، فيما أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في هذه النازلة لمعرفة حيثيات وظروف إقدام الشخص على الانتحار.

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