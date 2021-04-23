بريطانيا تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية
بوريس جونسون

بريطانيا تعلن السيطرة على جائحة كورونا

2021-04-23 / 3:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وأضاف جونسون للصحافيين “نسيطر على الوضع. الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك”، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو أيار، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو حزيران.

وتابع “لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق”

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