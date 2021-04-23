جواز تتسبب في تكسير سيارة الصالحي

الاوطوروت: لا نتحمل مسؤولية حادثة سيارة اللاعب ياسين الصالحي

2021-04-23 / 2:49 مساءً
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هبة بريس

برأت الطرق السيارة للمغرب، نفسها من حادثة تكسر الواجهة الأمامية لسيارة اللاعب ياسين الصالحي، في إحدى محطات الأداء المخصصة لمرور لأصحاب “جواز”.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن المعني بالأمر لم يحترم الحد الاقصى للسرعة المشار اليها عند مرر جواز والمحددة في 20 كلم.

وشددت الشركة، على أنها لا تتحمل مسؤولية الحادثة وغير معنية باعادة تقرير مع الشخص المعني، لافتة الى أن جميع معداتها تتوافق والمعايير الدولية الكفيلة بحماية سلامة زبنائها.

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تعليق واحد

  1. لقاو ليها تخريجة بيه فيه….زيدون تحديد السرعة من إختصاص رجال الدرك مشي الطريق السيار ، على بالسلامة عندكم الرادار…

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