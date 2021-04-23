إيمانويل ماكرون

ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد “لا اليوم ولا غدا”

2021-04-23 / 1:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد، وذلك أثناء مشاركته في جنازة رئيس البلاد إدريس ديبي الذي قتل على جبهة القتال أثناء التصدي لمتمردين هذا الأسبوع.

وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبي اليوم الجمعة، “لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غدا”.

وتوافد الزعماء الأجانب إلى تشاد لحضور جنازة ديبي، فيما دعمت فرنسا القادة العسكريين الجدد للبلاد وسط تهديدات المتمردين بالزحف على العاصمة.

وتولى الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة خلفا لوالده الذي حكم البلاد ثلاثين عاما وكان حليفا مقربا من قوى غربية في قتالها ضد جماعات إسلامية متطرفة.

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