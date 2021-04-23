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إنزكان : ظهور بؤر لمطارح عشوائية يهدد المجال البيئي للمدينة

2021-04-23 / 1:11 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يعيش الوضع البيئي بمدينة إنزكان تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، بسبب إنتشار بؤر لتجميع النفايات على هوامش المدينة، مما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لتصحيح الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة

بالمنطقة الجنوبية الشرقية بالعاصمة التجارية انزكان، وبالضبط بالقرب من سوق المتلاشيات القديم وسوق أطلس، تم تجميع أطنان من الازبال بمطرح عشوائي، بدأت رقعته تتسع، في حين أن المجلس البلدي لم ينتبه لهذا الخطر البيئي، بعد إعتماده التدبير المفوض لجمع نفايات المدينة والذي يتستنزف الملايين من الدراهم سنويا من خزينة الجماعة الترابية .

مواطنون بإنزكان ، كشفوا للجريدة عن إستياءهم من هذا الوضع المقلق بعد إنتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات التي تهاجم المنازل ليلا ، كما عبروا أن هذه المطارح العشوائية لم تكن في زمن كانت الجماعة هي المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة بفضل تضحيات مستخدميها، عكس اليوم والذي تخصص الملايين من الدراهم على تجميع النفايات والنظافة ولا شيء تغير بل يزداد سوءا .

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تعليق واحد

  1. شارع العيون الدي يربط بين تجزئة افولكي بابت ملول المدار المؤدي لقنطرة المجزرة يعتبر مطرحا لازبال يرمونها اشخاص بدون ضمير. يتوقفون صباحا او مساء حيت تتغذى رؤيتهم ويخرجون قمامتهم الشبيهة لهم من سياراتهم ويرمونها على حافة الشارع وينطلقون لحال سبيلهم . مستغلين ما طرحته البلدية قيل 3 سنوات . لكم الله جميعا بلوثون وتفرون

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